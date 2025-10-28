「外食してきていい？」 メニューを聞いてスルーした夫…「単純に悲しい」妻の悲痛な叫びの原因【ママリ】
毎日夕食のメニューを考えるのは大変ですよね。この記事では、パートナーから連日、夕飯を外で食べたいと言われたという投稿を紹介します。在宅ワークが終わり、夫に夕飯のメニューを聞かれたという投稿者さん。答えると、夫は外で食ベたいと言い、投稿者さんは送り出したのですが…。
夕飯のメニューを聞いて「外で食べたい」と言うのは、正直かなり失礼ですよね。まだ作っていないなら「じゃあ自分で作るよ」と言ってくれたらいいのに…と思ってしまいます。
ご飯を食べない理由が何かあるのかもしれませんが、何も言わずに一人で外食されるのはやはり寂しいですよね。投稿者さんは今回は文句も言わず送り出したそうですが、心の中ではきっと悲しい気持ちが残ったのではないでしょうか。
夫が外食に行ってしまう…
19:30に在宅ワークが終わり
リビングに降りてきた旦那。
「夕飯なにー？」とメニューを聞いて
献立が気分じゃなかったのか
いつもより遅く終わってお腹空いてたのか
「んんん～💦食いに行ってきていい？」
とのこと。
「明日にまわすから行ってきていいよ！」
と送り出したのが昨日。
今日は出社してた旦那
18:00に
「ラーメン食べて帰っていい？」
と。
LINE気づかず18:30に確認したので
たぶんもうラーメン屋着いてた。
用意したご飯食べてもらえないのはシンプルに悲しい😂
それでも文句を言わず、夫を送り出してあげた投稿者さんの優しさには頭が下がります。とはいえ、2日続けて拒否されるとなると、心が折れてしまうのも無理はないですよね。
家族の食卓は、ただの食事ではなく“思いやりを伝える場”。投稿者さんの気持ちに夫が少しでも気づいてくれるといいですね。
メニューを聞いて外食に行く夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
ひどすぎます！！
自分は外食できていいよね！って思うし！
もう勝手にしてよって言いたくなりますよ…
わ～自由でいいですね～！！
旦那さん自身が自分が食べたいものを家族分含め作ればいいのに☺️
同僚は専業主婦が長かったですが、現役→定年後も旦那さんがずっと作ってるそうです。
見習えって思いますよね♥
あり得ないです旦那さん😅
行ってきていいよってママリさんは笑顔で送り出すんですか？仏様ですか？笑
私ならキレ散らかします😇普通に失礼すぎる💦
悲しいですね😭
せっかく作ったのに！
悲しいって伝えるのもいいと思いますよ！
次されそうになったら、ビシッと我儘に『私作ったご飯を食べないの？かなしいわー』ってちょっと嫌味も込めて伝えましょ🥹
もし次に同じことがあったら、「悲しかった」と素直に伝えてみるのも大切だと思います。夫婦である以上、我慢よりも気持ちを共有することが関係を良くする第一歩。お互いに思いやりを持ちながら、心地よい距離を保てる関係を築いていけるといいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）