映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開延期 Aぇ! group＆西村拓哉出演「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果」
東宝は28日、2026年1月9日より公開を予定していた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開延期を発表した。
【写真】みんなそろってシェーポーズ！“6つ子”を演じるAぇ! group&西村拓哉
同作は、5人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、草間リチャード敬太の5人がそれぞれ、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松役に起用。さらに関西ジュニア・西村拓哉が末っ子トド松を演じる。
同社は「映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』【公開延期のお知らせ】」とし「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました」と報告。
「公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご出演いただいた皆様や制作スタッフならびに関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます」と伝え「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公式サイト、公式SNSにてお知らせいたします」と説明している。
Aぇ! groupをめぐっては、メンバーの草間が、10月4日に公然わいせつの疑いで逮捕、6日には留置先から釈放された。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトを通じて謝罪し「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。
