TOMORROW X TOGETHER¡¡13ºîÏ¢Â³1°Ì¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ò¹¹¿·
´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¥Ð¥¤¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢28ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢13ºîÏ¢Â³1°Ì¤Ç¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²¤Ï31.8ËüËç¤Ç¡¢2025/8/4ÉÕ¡ØThe Star Chapter: TOGETHER¡Ù¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²30.4ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢Á°ºî¤Î¡ØThe Star Chapter: TOGETHER¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢13ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»13ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×ÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡äIN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/11/3ÉÕ¡Ë