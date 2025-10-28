¡ã¾¯¿©¥À¥ó¥Ê¡ä¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤ó¤Ç¥·¥§¥¢¤»¤ºÂçÎÌ¤Ë»Ä¤¹Ã¶Æá¡£¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡ª
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸ÎÌ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎÌ¡¢¿©¤Ù¤ëµ¤»ý¤Á¤äÀ³Ê¤Ç¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Î¿©»ö¤«¤é¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¼è¤êÊ¬¤±¤¬µö¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Î»ÅÊý¤äÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤Ï¾¯¿©¤ÊÊý¡£Äê¿©¤À¤È¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¿©¤Ù¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤ä¤ß¤½½Á¤ÏÁ´Éô»Ä¤¹¡£¤·¤«¤â¾®È¤ä¤´ÈÓ¤â¾¯¤·»Ä¤¹¡£¤Ç¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤â¥È¥ó¥«¥Ä¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é2¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°È¾Ê¬¡¢¥È¥ó¥«¥ÄÈ¾Ê¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊÛÅö¤Î¤´ÈÓ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¿©¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾å»Ä¤¹¤Ê¤É¤òÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤ë¡£Âç»®ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤¬Â·¤¦Á°¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¿©¤ÙÊý¤¬±ø¤¤¤·¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÍê¤à¤¯¤»¤ËÊ¿µ¤¤Ç»Ä¤¹¡Ù
°ì¿ÍÁ°¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤à¤Î¡ª¡©°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤¢¤ê
¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È°ì¿ÍÁ°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÂº½Å¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â2¤ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÊ¬¤±¤º¤Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤«¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»ÄÈÓ½èÍý¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¬¤±¤ë¡×¤Î¤¬ÉáÄÌ¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿Æ¤Î»Ä¤ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡©¡Ù
¡Ø¿©¤Ù¤â¤Î¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù
¡Ø¼è¤êÊ¬¤±°ÊÁ°¤Ë¡¢Ã¶Æá¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¹¤®¤Æº£¸åÇº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ù
¿©¤Ù¤â¤Î¤òÂçÎÌ¤Ë»Ä¤¹Á°Äó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©¤Îí¿¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¡Ö°é¤Á¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤ÎÊ¬¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤À¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤ÌÏÍÍ¡£º£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤Î¿©»ö¤Ëµ¿Ìä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¶ìÄË¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«
¡Ø¤Ò¤È¤êÊ¬¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤¿¤é²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ò¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï»ä¤¬Á´Éô¼è¤êÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µ¤¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¡£Ã¶Æá¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤é¼ºË¾¤¹¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«³Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡Ù
Ä¹Ç¯¤Î½¬´·¤Ï¤½¤¦¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´üÂÔ¤·¤Æ¼ºË¾¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÂÐºö¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿Êý¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ëÊý¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°¿©¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê
¡Ø¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤·¤«¼è¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âËþÂ¤¹¤ë¤è¡Ù
³°¿©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç°ìÉÊÃíÊ¸¤Î¤ªÅ¹¤òÈò¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤é»Ä¤¹ÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¥¤¥é¥¤¥é¤»¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿©°é¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ã¶Æá¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦
¡Ø¼è¤êÊ¬¤±¤¬¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤À¤·¡£¤Ç¤â2ÉÊÇã¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ»Ä¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿©°é¤òÍýÍ³¤Ë¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡©¡¡³°¿©¤ÏÄê¿©¤Ï¤ä¤á¤Æ¥á¥¤¥óÃ±ÉÊ¤È¾®¥é¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¡¡¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡©¡×¤È³ÎÇ§¤ò¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤ó¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿©°é¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ËÃíÊ¸¤·¤ÆÂçÎÌ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»Ä¤¹Á°Äó¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¤¿¤È¤¨²ÈÂ²´Ö¤Ç¤â¥·¥§¥¢¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¼è¤êÊ¬¤±¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥·¥§¥¢¤¬¶ì¼ê¡×¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¿©¤ÙÊª¤ÏÁÆËö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡ª
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¡¦¹ØÆþ¤·¤Æ»Ä¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¾Êý¤Ï¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÊÒÊý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤â¤Î¤òÁÆËö¤Ë¤»¤º¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¼è¤êÊ¬¤±µñÈÝ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤äÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Î¿©Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡£Èà¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤»¤á¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº¬µ¤¤è¤¯ÀâÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
