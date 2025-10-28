＜義母の彼氏サイフ出さない＞還暦祝い、手柄の横取り男「払ってません〜」全部ばくろ【第3話まんが】
私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！ 数ヶ月に1度、一緒に食事をする機会があり、費用はうち持ちなのです。田村さんの提案で、義母の還暦祝いにダイヤのネックレスをプレゼントすることになったのですが、田村さんはま〜た一銭も払っていないのです！！ その後……。
今まで溜めていたストレスが今、爆発。スルスルと口から言葉が出てきます。さっきまで幸せいっぱいだった義母の顔がみるみると曇っていきました。でも私は気にする余裕がありません。「うちが全部出してました！」ずっと伝えたかった言葉を一気に吐き出してしまいます。
言い切ってから我に返った私。義母を傷つけるつもりはなかったのですが、もう遅かったようです。義母はショックを受けた様子で、帰宅していきました。自分の行いを肯定したい気持ちと罪悪感に板挟みになりつつ……私は帰宅した旦那に、昼、義母との間で起こった出来事を話します。すると……。
後日旦那のいないとき、義母が家を訪ねてきました。
義母は先日プレゼントしたダイヤのネックレスのお礼を言ってくれますが、同時に田村さんへの感謝の気持ちを語ります。
田村さんがネックレスや食事会の費用を出していないことでストレスを溜めていた私は、ついその旨を義母に話してしまいました。
真実を話してスッキリ！ ……その一方で、これでよかったのか迷いも生まれます。
帰ってきた旦那に義母とのやり取りを報告すると、彼は大焦り。普段穏やかな人なのに珍しく強い口調が出て、驚きました。
やはり黙っていた方がよかったのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ
今まで溜めていたストレスが今、爆発。スルスルと口から言葉が出てきます。さっきまで幸せいっぱいだった義母の顔がみるみると曇っていきました。でも私は気にする余裕がありません。「うちが全部出してました！」ずっと伝えたかった言葉を一気に吐き出してしまいます。
言い切ってから我に返った私。義母を傷つけるつもりはなかったのですが、もう遅かったようです。義母はショックを受けた様子で、帰宅していきました。自分の行いを肯定したい気持ちと罪悪感に板挟みになりつつ……私は帰宅した旦那に、昼、義母との間で起こった出来事を話します。すると……。
後日旦那のいないとき、義母が家を訪ねてきました。
義母は先日プレゼントしたダイヤのネックレスのお礼を言ってくれますが、同時に田村さんへの感謝の気持ちを語ります。
田村さんがネックレスや食事会の費用を出していないことでストレスを溜めていた私は、ついその旨を義母に話してしまいました。
真実を話してスッキリ！ ……その一方で、これでよかったのか迷いも生まれます。
帰ってきた旦那に義母とのやり取りを報告すると、彼は大焦り。普段穏やかな人なのに珍しく強い口調が出て、驚きました。
やはり黙っていた方がよかったのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ