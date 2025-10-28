¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Ï¢¾¡¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ë¡¡¼çË¤»³ÀîÊæ¹â¤¬2ÀïÏ¢È¯¡¡ÌøÄ®Ã£¤¬·è¾¡»°ÎÝÂÇ¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¹¥Åê6²ó1¼ºÅÀ¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬2»à°ìÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·4²ó1»à¤«¤é»³ÀîÊæ¹â¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£6²ó¤Ëº£¥·¥ê¡¼¥º¹¥Ä´¤ÊÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤Îµ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤Ë¡£Â³¤¯ÌøÄ®Ã£¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î¾¡¤Á±Û¤·»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¤¬ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤â6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÍ··â¸åÊý¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤òº£µÜ·òÂÀ¤¬¸å¤í¸þ¤¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥¨¡¼¥¹¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¡¢¸åÂ³¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò»à¼é¤·¤¿¡£