º´²ì¡¦¾®¾ë»Ô¤Î70ÂåÃËÀ¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤Ç173Ëü±ßÈï³²¡¡¡ÖÅê»ñ¤Î¸µ¶â¤òÁý¤ä¤»¤Ð°Â¿´¤·¤Æ¼è°ú¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë
¡¡º´²ì¸©·Ù¾®¾ë½ð¤Ï28Æü¡¢À¸±Û¤Î70ÂåÃËÀ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢173Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ö¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î²¼½Ü¡¢Èï³²¼Ô¤¬Åê»ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤é¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¼è°ú¸ýºÂ¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÇÀìÌçÅª¤ÊÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¡ÖÅê»ñ¤Î¸µ¶â¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢»ñ¶â¤ò¤è¤êÁá¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼è°ú¤¬²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£8·î25Æü¤«¤é9·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£