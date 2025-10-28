¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¡Ö3¿ÍÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¹¾ÎÉñ¥¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤Ø¡¡HOÄÉ²Ã¾·½¸¤â
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¡Ê11·î1Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²¤½£±óÀ¬¤Ø¸þ¤±¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦ÉÜÃæÄ«Æü¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ìó600¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡²¤½£±óÀ¬4Ï¢Àï¤ËÀè¶î¤±¤Æ25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤ËÁ±Àï¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê65¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈºÆÇ¤2µ¨ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤òÉ½¸½¤·¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2015Ç¯WÇÕ¤Ç¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÎò»ËÅª¶âÀ±¡£Åö»þ¤âÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2015Ç¯¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¼¡¤Î4»î¹ç¤Ç¤Þ¤¿Á°¿Ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¡È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×Ä¶¤¨¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡29Æü¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë²¤½£±óÀ¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À¤À¤¬¡¢HO¹¾ÎÉñ¥¡Ê24¡áÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÅÓÃæ¤Þ¤Ç¶¦Æ±¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿HO¸¶ÅÄ±Ò¡Ê26¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº´Æ£·ò¼¡¤¬º£²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î22ºÐ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½éÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£HO¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3¿ÍÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£