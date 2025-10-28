JO1¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØHandz In My Pocket¡Ù¤¬½é½µÇä¤ê¾å¤²50.5ËüËç¤òµÏ¿¡¡10ºîÏ¢Â³1°Ì
JO1¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØHandz In My Pocket¡Ù¤¬¡¢28 ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØPROTOSTAR¡ÊÌµ¸ÂÂç¡Ë¡Ù¤«¤é¼«¿ÈÄÌ»»10ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²¤Ï50.5ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÁ°¡¹ºî¤Î¡ØHITCHHIKER¡ÊLove seeker¡Ë¡Ù¡¢Á°ºî¡ØWHERE DO WE GO¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢3ºîÏ¢Â³¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²50ËüËçÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØWANDERING¡ÊËÍ¤é¤Îµ¨Àá¡¿Prologue¡Ë¡Ù¤«¤é6ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë½é½µÇä¤ê¾å¤²30ËüËçÄ¶¤¨¤âµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯CD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿JO1¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ØHandz In My Pocket¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¡É¤È¤¤¤¦³°Â¦¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Æâ¤ËÈë¤á¤¿¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é²¿¤«¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/11/3ÉÕ¡Ë