高市首相との首脳会談のため10月27日から来日しているアメリカのトランプ大統領。28日、拉致被害者家族と面会し「この問題を忘れたことはない。できることはやる」と家族に声をかけました。

27日から来日中のアメリカ・トランプ大統領。28日、高市早苗首相との首脳会談を行いました。



【高市首相】

「日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領と築いていきたい」



この両国の関係強化により、解決への進展が期待されるのが拉致問題です。





首脳会談が行われた迎賓館では当初、拉致被害者家族とルビオ国務長官の面会が予定されていましたが、その場にトランプ大統領が高市首相とともに登場。【トランプ大統領】「私たちはこの問題を忘れたことはない。再び皆さんに会えて光栄。私どもでやれることはやる」トランプ大統領との面会はわずかな時間ではありましたが、拉致被害者家族はその後、ルビオ国務長官などに問題解決への協力を呼びかけました。【横田めぐみさんの母 早紀江さん】「お会いできないはずだったが、思いがけなくいらしてくださって、本当に積極的にこの問題を考えてくださっているんだなということを感じた。今度、金正恩氏と会われたときは、必ずこの問題について適切な言葉をかけていただけるのではと期待している」この日、早紀江さんから拉致問題の解決を願うブル―リボンを受け取り、「つける」と答えたというトランプ大統領。【拉致被害者家族会 横田拓也 代表】「トランプ大統領の発言やルビオ長官の言葉には、本当にこの問題を解決するために向き合うという姿勢や感情を真正面から受け止めることができたので、トランプ大統領と高市首相の個人的な絆の中でしっかりと問題解決に、具体的な動きに転じてほしいと思っている」拉致被害者家族がトランプ大統領と高市首相に寄せる期待は高まっています。