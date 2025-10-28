¡ÈÀÖ»ú¡É²áµîºÇÂç¤Î¿·³ã¸©Î©ÉÂ±¡¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤â¡Ä·Ð±Ä²þ³×¿Ê¤á¤ëÉÂ±¡¶É¡Ö¹ñ¤«¤é¤ÎÊäÅ¶³Û¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
10·î28Æü¡¢¿·³ã¸©µÄ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤Î´ë¶È²ñ·×·è»»¤ò¿³ºº¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡£¸©Î©ÉÂ±¡»ö¶È¤Ê¤É¤¬µÄÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸©ÉÂ±¡¶É¡¡¶â°æ·ò°ì ¶ÉÄ¹¡Û
¡Ö´µ¼Ô¿ô¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÉÂ¾²ºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐÈñºï¸º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÆÉÂ±¡¤Î·Ð±ÄÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊª²Á¹âÆ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
¸©ÉÂ±¡¶É¤Ç¤Ï¸©Î©ÉÂ±¡¤ÎÉÂ¾²¤Îºï¸º¤ä¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ÎÀ¼¤â¡£
¡ÚÍ¿¸ýÁ±Ç· ¸©µÄ¡Û
¡ÖÉÔºÎ»»¤Î¤È¤³¤í¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Î¤¬¸©Î©ÉÂ±¡¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢°åÎÅ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÐºÑÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡ÚÀÐ°æ½¤ ¸©µÄ¡Û
¡Ö1²¯¡¢2²¯ÌÙ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Â»¤·¤Þ¤·¤¿¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡£²¿½½²¯¤â¤Ê¤ó¤ÇÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¡©ÀÑ»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¶â°æ¶ÉÄ¹¤ÏÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬3¡ó¤Ë¾å¤ëÃæ¡¢¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤ÏÌó1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Î2¡óÊ¬¤òÉÂ±¡Â¦¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ä
¡Ú¸©ÉÂ±¡¶É¡¡¶â°æ·ò°ì ¶ÉÄ¹¡Û
¡Ö¸øÄê²Á³Ê¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Á´¤¯²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ¤«¤éÊäÅ¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤¬¤ä¤Ï¤ê¼ÂÂÖ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸©ÉÂ±¡¶É¤Ï°ú¤Â³¤¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ´À°¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£