¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ó£Ê£Ô£Ì¡ÛYOH¡õ¥ï¥È¤âÌµÇÔ¥¡¼¥×¡¡ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤ÇDOUKI¡õSHO¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤«¤±Á´¾¡ÂÐ·è¤Ø
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¿·³ã¡¦º´ÅÏÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£Ù£Ï£È¡Ê£³£·¡Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤¬¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£µ¡Ë¡¢³°Æ»¡Ê£µ£¶¡ËÁÈ¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤«¤é°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤È¥Á¥ó¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¹¶¼é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÉÎ©¤·¤¿¥ï¥È¤¬¥Ò¥í¥à¤Î£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Âµ¡¦¹¤«¤é£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö°ìÈ±¤Ç£Ù£Ï£È¤¬¥«¥Ã¥È¡£³°Æ»¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ï¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤·¡¢·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄÌÅ·³Õ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤òËÉ¤¬¤ì¤Æ³°Æ»¤ÎÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥ï¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤â£Ù£Ï£È¤¬µß½Ð¤ËË¬¤ì¤ë¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¤Î³°Æ»¥¯¥é¥Ã¥Á¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â£Ù£Ï£È¤¬¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë£²¿ÍÆ±»þ¤Î¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤ò¥Ò¥í¥à¤Ë·è¤á¤Æ¡¢³°Æ»¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢£Ù£Ï£È¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤È¥ï¥È¤Î¿åÌÌ½³¤ê¤ÎÆ±»þÈ¯¼Í¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¶Àª¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï£Æ£á£ì£ã£ï£î¡¡£â£ì£ï£÷¡Ê¹çÂÎ¼°µí»¦¤·¡Ë¤Ç·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ë£³£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´ÅÏÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥ï¥È¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡££³£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤³¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¶¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡££Ù£Ï£È¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î±É´§¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡Àë¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿£Ù£Ï£È¡õ¥ï¥È¤Ï¡¢ºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£³£°Æü¡¢Ê¡°æ¡Ë¤ÇÆ±¤¸¤¯Á´¾¡¤Î£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ£Ó£È£Ï¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Æ±Àï¤Î¾¡¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢´ôÉì¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£