gooポータルが2025年11月25日に終了 「長きに渡りご愛顧いただき御礼申し上げます」
NTTドコモは、1997年にサービスを開始した「gooポータル」を2025年11月25日13時に提供終了すると発表した。
「gooポータル」はNTTドコモが運営するポータルサイト。NTTアドとNTT、INKTOMIの3社がインターネット黎明期となる1997年3月に日本語検索エンジンサービスとして「goo」の開発・提供を開始した。サービス名称の由来は「global networkが無限大（∞）に拡大し続ける」というネットの世界をシンボライズしたもの。
28年間以上続いたgooポータルだが、2025年11月25日13時のサービス終了が発表された。gooポータルからgooメール、gooID（goo決済含む）へアクセスしていたユーザーは、各サービスへ直接アクセスするよう案内。また、gooポータル終了後の代替サービスとしてはNTTドコモの「dメニュー」が案内されている。
NTTドコモは「突然のお知らせとなりますことを深くお詫びいたします。1997年より長きに渡りご愛顧いただきましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えている。
