JUNG KOOK¡¢Calvin KleinºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤òºÆ¤ÓÃå¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
JUNG KOOK¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Calvin Klein¤ÎºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£JUNG KOOK¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç90Ç¯Âå¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¥¯¡¼¥ë¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ë¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¡£
Calvin Klein¤Ï¡¢BTS¤ÎJung Kook¡¿¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡ÖÆ°¤¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿²ÈMert Alas¡¿¥Þ¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Èà¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢The Chemical Brothers¤Î¡ÖBlock Rockin Beats¡×¤òBGM¤Ë¡¢JUNG KOOK¤¬¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤Ç³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Calvin Klein¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Èµ¨Àá¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥ë¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤äÁÇÈ©¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤òJUNG KOOK¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¯¡¼¥ë¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡£
¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤òºÆ¤ÓÃå¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Calvin Klein¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Calvin Klein¤ÎºÇ¿·¥Ç¥Ë¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¥¯¡¼¥ë¤µ¤òÉ½¸½¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Î¥°¥é¥à¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡ÖCK¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ä¥Ç¥Ë¥à¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤ÎÃíÌÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¥í¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ì¥Ã¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö90s¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤éÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö90s¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ä¥À¡¼¥¯¥ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Ã¹©¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¡£
¡Ö¥À¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥À¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï2025Ç¯10·î28Æü¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¡¢@calvinklein¤ÎSNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏCalvin Klein¸¶½É¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ28¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆüËÜ»þ´ÖÌë21:30¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¤òÊü±ÇÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæÀÇ¹þ40,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬SNSÆ°²èÆâ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£À§Èó¡¢JUNG KOOK¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò½Ë¤¤¡¢¸¶½É¤Î¤ªÅ¹¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª
>>JUNG KOOKÁ´¥ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë
Campaign Credits:¡¡Directed and photographed by Mert Alas
Editorial Credits:¡¡Calvin Klein
Social: @calvinklein
[ÂÐ¾Ý´ü´Ö]
2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)21:30¤«¤é11·î24Æü(·î)
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï10·î28Æü(²Ð) 21:35¤«¤é11·î25Æü(²Ð)11:00¤Þ¤Ç
[ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ]
¡¦Á´¹ñ¤ÎCalvin KleinÅ¹ÊÞ¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨40,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×¤Î¤½¤ÎÂ¾ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÁªÂò¹àÌÜ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¡×¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤)
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
