¥É¥ë±ß£±£µ£²¡¥£°£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£µ£°¶áÊÕ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£²¡¥£°£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£µ£°¶áÊÕ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152.05¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16540¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç152±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é151±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê152±ß¤ò¶´¤ó¤À¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1645-1.1668¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÆüÈæ¤Ç¤ä¤ä¥É¥ë°Â¡¦¥æー¥í¹â¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡152.06¡¡EUR/USD¡¡1.1651
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152.05¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16540¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç152±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é151±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê152±ß¤ò¶´¤ó¤À¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1645-1.1668¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÆüÈæ¤Ç¤ä¤ä¥É¥ë°Â¡¦¥æー¥í¹â¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡152.06¡¡EUR/USD¡¡1.1651