¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£²¡¥£²£·±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£²¡¥£²£·±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:42¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ152.16¡¡¹âÃÍ152.88¡¡°ÂÃÍ151.76
153.89¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
153.39¡¡Äñ¹³2
152.77¡¡Äñ¹³1
152.27¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
151.65¡¡»Ù»ý1
151.15¡¡»Ù»ý2
150.53¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ177.19¡¡¹âÃÍ178.05¡¡°ÂÃÍ177.00
178.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
178.46¡¡Äñ¹³2
177.83¡¡Äñ¹³1
177.41¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
176.78¡¡»Ù»ý1
176.36¡¡»Ù»ý2
175.73¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ202.27¡¡¹âÃÍ203.92¡¡°ÂÃÍ202.06
205.30¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
204.61¡¡Äñ¹³2
203.44¡¡Äñ¹³1
202.75¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
201.58¡¡»Ù»ý1
200.89¡¡»Ù»ý2
199.72¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:42¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ152.16¡¡¹âÃÍ152.88¡¡°ÂÃÍ151.76
153.89¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
153.39¡¡Äñ¹³2
152.77¡¡Äñ¹³1
152.27¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
151.65¡¡»Ù»ý1
151.15¡¡»Ù»ý2
150.53¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ177.19¡¡¹âÃÍ178.05¡¡°ÂÃÍ177.00
178.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
178.46¡¡Äñ¹³2
177.83¡¡Äñ¹³1
177.41¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
176.78¡¡»Ù»ý1
176.36¡¡»Ù»ý2
175.73¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ202.27¡¡¹âÃÍ203.92¡¡°ÂÃÍ202.06
205.30¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
204.61¡¡Äñ¹³2
203.44¡¡Äñ¹³1
202.75¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
201.58¡¡»Ù»ý1
200.89¡¡»Ù»ý2
199.72¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯