ÅìÊõ¤¬±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¿·ºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ä³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤é½Ð±é
¡¡ÅìÊõ¤Ï£²£¸Æü¡¢ÍèÇ¯£±·î£¹Æü¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¡ÊÀîÂ¼ÂÙÍ´´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«±ä´ü¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÊõ¤Ï¡¢¸ø³«±ä´üÍýÍ³¤ò¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸ø³«¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¸ø³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·èÄê¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡×¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢£²£°ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¥¯¥º¤Ç¥Ë¡¼¥È¡¢¤·¤«¤·¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Âç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿£¶¤Ä»Ò¤Î·»Äï¤ÎÊª¸ì¡££²£²Ç¯¤Î£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ë¤è¤ë¼ç±éºî¤ËÂ³¤¯¼Â¼Ì±Ç²èÂè£²ÃÆ¤Ç¡¢£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤È¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦À¾Â¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏËÜºî¤Ç½½»Í¾¾Ìò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬Âè£²ÃÆ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ä¶¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£·î£´Æü¤ÎÁð´Ö¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏËÜºî¸ø³«¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£