SNSで432万再生！作業10分で焼きたてが食べられる!? こねない、ゆでない「耐熱容器ベーグル」がすごすぎた

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

「パン作り＝大変」と思っていませんか？

生地をこねて、ねかせて、成形して、茹でて、焼いて・・・

おいしいけど、正直めんどう。特にベーグルは工程が多くて、「買ったほうが早い」と思ってしまう人も多いかもしれません。

でももし、耐熱容器ひとつで、こねず、茹でずに作業10分でベーグルが作れるとしたらどうでしょう？

そんなズボラ革命的なレシピを開発いたしました。

生地は容器の中で混ぜるだけ、茹でてないのに驚くほどモチっとした食感に仕上げる裏技をご紹介いたします。





私のレシピで使用する材料は全て身近なスーパーマーケットで手に入るものばかりです。

ベーグルに使用する材料はとてもシンプルで、思い立ったらすぐに作れるので気軽にチャレンジしていただけます。

材料（16×20cm耐熱容器1台分）





【パン生地】



強力粉…250g



水…170ｇ



砂糖…10g



ドライイースト…3g



塩…4g



油…10g



【仕上げ】



はちみつ（または砂糖）...大さじ1



水…大さじ2

作り方

1. 耐熱容器に水、砂糖を入れて電子レンジ（600W）で30秒加熱する。





2. ドライイーストと1/2量の強力粉を加え混ぜる。





3. 塩、油を加えて均一に混ぜ、残りの強力粉も加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜる。





4. 電子レンジ（600W）20秒加熱する。





5. 生地を6等分に丸めてから耐熱容器に戻す。容器にラップをかけて暖かい場所で10分程度発酵させる。





パン作り初心者の方や丸めるのが難しい方は、そのままスプーンの背で生地を容器全体に広げます。書籍では丸くする成形方法についても動画で詳しく解説していますので、是非参考にしてみてくださいね。

6. 生地の中心に穴をあける。仕上げ用の材料を混ぜ合わせて生地全体にまわしかけ、ラップをかけて5分程度加熱する。予熱が完了するまでラップをかけておく。





生地を容器全体に広げたかたも同様に6カ所に穴をあけてから加熱してください。



6個同時にゆでた状態にできるから、ラクチンです。

7. 予熱したオーブン（220℃）で20〜25分焼く。





出来上がったベーグルはそのまま食べてももちろんおいしいですが、お好みの具材をはさむといろいろ選べて食卓も華やかに。

上記写真は左からアボカドとカッテージチーズ/レタス・サーモン・マヨネーズ/はちみつバター

甘い系もお惣菜もどちらの具材でも合いますよ。

忙しい人にこそ届けたい「こねないパン作り」

ベーグルは「ヘルシーでおしゃれなパン」の代表格ですが、手作りはややハードルが高め。でもこのレシピなら、こねも発酵も茹でも不要。しかも洗い物が少ない。耐熱容器の中で材料を混ぜたら、レンジで加熱してオーブンで焼くだけ。

あっという間にできるので忙しい朝でも、子どもが寝た後の夜でも「ちょっと焼きたてパンが食べたいな」という気持ちにすぐ応えられます。

焼きたては外はパリッ、中はもちっ。



何より「自分で焼いた」という満足感がひとしおです。

パン作りに「ちゃんとこねないと」「ちゃんと発酵しないと」というプレッシャーを感じていた方こそ試してほしいレシピです。



自分のために焼くパンって、案外それだけで特別ですよ。

