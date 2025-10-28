King & Princeの郄橋海人さん（26）と俳優の芳根京子さん（28）が27日、第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登場。レッドカーペットへの感想や今年始めたことなどを語りました。

ガラ・セレクション部門に出品された映画『君の顔では泣けない』で共演した2人。作品のイメージカラーに合わせ、芳根さんは純⽩のドレスで、郄橋さんはネイビーのスーツ姿で登場しました。

レッドカーペットの感想を聞かれた芳根さんは「直接ぜひ見てくださいっていえるのってうれしいなって思いました。すごく楽しいです」と話しました。

また、初めてのレッドカーペットとなった郄橋さんは「ニュースだったりとかメディアで見させていただいていたので、その世界にいる自分を誇りに思います。この作品があったからここに立てたと思うと、作品に参加できたことも誇りに思います」とコメントしました。

■2人が最近始めたこと

さらに、今年始めたことについて聞かれた2人。高橋さんは「家具をこだわるようになりました」と回答。続けて「今までは親に選んでもらったりとかあったんですけど、今年ソファを買い替えたりとか、テレビを買い替えたりとか。自分の好きで集めた部屋をつくりたいなっていうのは今やっている最中です」と明かしました。

現在の完成度を聞かれると「今2%ぐらいです。まだソファ来たばっかり。これからつくっていくのが楽しみです」と語りました。

一方、「最近仕事用のデスクを買いました」と、家具つながりで始めたことがあることを明かした芳根さん。続けて、「これまでごはん食べるテーブルで台本の作業とかをしてたから中途半端に止めちゃっていて。ちゃんと仕事はこっちでする、ごはんはこっちで食べるっていうのをやったらすごく心がすっきりしました」と話しました。

これに対し郄橋さんは「ステキですねそれ。やります！」と絶賛。芳根さんも「おすすめ！」と笑顔を見せました。