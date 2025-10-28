»³ÅÄºÚ¡¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¢ª¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¸µNMB48¤Î»³ÅÄºÚ¡¹¡Ê33¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ï·¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤¬¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Âð¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ÖBlue Color Palette WWWX SP¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼Ö¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¡¢½Ð±é¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ö¸Î¤ÎÄ¾¸å¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²È¤Ëµ¢Âð¤·¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤áº£¸å1½µ´Ö¤Î ¡ÚSNS¡¢ÇÛ¿®´Þ¤à³èÆ°¡Û¤ÏÁ´¤ÆµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¿È¤òÂè°ì¤È¤·Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î30Æü¡¢11·î1Æü¡¢3Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³«ºÅÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£