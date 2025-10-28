ÂçÊª°úÂà¥ì¡¼¥µ¡¼¤â»×¤ï¤º¡ÖÀú¤ê±¿Å¾¤À¤è¤Í¡× ¥¹¡¼¥×¥é¤¬Z¤òÌÔÄÉ¡ª¼Ö´Öµ÷Î¥¡È¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¤ÎÄ¶ÀÜ¶áÀï¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¢¤ï¤äÀÜ¿¨¡£°ìÎ®¤ÎGT¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢¤³¤ì¤¾¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÔÄÉ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈÀú¤ê±¿Å¾¡É¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Ö´Öµ÷Î¥¡È¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¡ª¡©Ä¶ÀÜ¶á¤ÇÇúÂ®¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯
¡¡3»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼GTÂè7Àï·è¾¡¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï25¼þÌÜ¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿TGR TEAM Deloitte TOM¡ÇS¡Ê#37 GR Supra¡Ë¤¬¼ó°ÌNISMO NDDP¡Ê#3 Niterra MOTUL Z¡Ë¤ËÌÔÁ³¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î37¹æ¼Ö¤ÏÀä¹¥Ä´¡£24¼þÌÜ¡¢ºû¸¶±¦µþ¤ÏGT300¼ÖÎ¾¤ò´¬¤¹þ¤àº®Àï¤ÎÃæ¤ò¡¢Ë¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤êÈ´¤±¡¢NISMO¡Ê#23 MOTUL AUTECH Z¡Ë¤ò¥¢¥¦¥È¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¡£²òÀâ¤ÎÏÆºå¼÷°ì»á¤â¡Ö¤â¤¦¥¯¥é¥¹°ã¤¤¤¯¤é¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Éº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºû¸¶¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë3¹æ¼Ö¤ÎÇØ¸å¤Ø¡£¥Æ¡¼¥ë¤È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡È¼Ö´Öµ÷Î¥¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¤ÎÄ¶ÀÜ¶áÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢MC¤Î¡Ø¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¿®»Ò¤Ï¡Ö¹âÂ®¡ÊÆ»Ï©¡Ë¤È¤«¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÏÆºå»á¤â¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¢¤ì¤¢¤«¤ó¤è¤Í¡ªÀú¤ê±¿Å¾¤À¤è¤Í¾Ð¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢37¹æ¼Ö¤â3¹æ¼Ö¤â¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É±ÇÁü¤Ë¿®»Ò¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤ÏÂè°ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°ÂÐ·è¤Ø¨¡¨¡¡£3¹æ¼Ö¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¡¢37¹æ¼Ö¤Ï¤Þ¤ÀÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤«¤é°ìµ¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¡¢¸«»ö¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀä¶ç¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡Ä¡×¤È¥²¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥®¡¼¤âÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£SNS¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤Â®¤¤¡×¡ÖGT700¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡37¹æ¼Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¸å69¼þÌÜ¤Ë¶ÛµÞ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¤â¡¢Éüµ¢¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½ªÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ70¼þÌÜ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¿ï°ì¤Î¸÷¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë!Ä¶GT¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡Ù¡¿(C)GT¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë