·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤óÄ¹½÷¡¢¸µÊõÄÍ¤ÎÍ«¼ù¡¡¡Ö¶âÈ±¥¤¥³¡¼¥ëÊõÄÍ¡×´Ö°ã¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Ï¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç
¡¡¸µ½÷Í¥¡¢ÈþÍÆ²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç½÷Í¥¤Î·¯ÅçÍ«¼ù¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»»þÂå¤ËÀèÇÚ¤È¸«´Ö°ã¤Ã¤Æ°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì10¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£Í«¼ù¤Ï·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤ÎÌ¼¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÊì¤«¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»þ¤Ë¡È¼¡¤¤¤¯¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ¤ËÅÁ¤ï¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤°§»¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Í«¼ù¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Ç¤Ï6¿Í¤Ç½¸ÃÄÅÐ¹»¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶âÈ±¥¤¥³¡¼¥ëÊõÄÍ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¸«´Ö°ã¤¨¤Æ¸¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öºî¤êÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÅÙ¤¬²á¤®¤ë¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥À¥á½Ð¤·¡£Í«¼ù¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±´üÀ¸¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤é¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¸¤¤Ë¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤¨¤º¡¢³Ú²°¤Ê¤É¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í«¼ù¤Ï14Ç¯¤ËÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»102´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£16Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÍöÀ¤ØªæÆ(¤é¤ó¤¼¡¦¤±¤¤¤È)¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£