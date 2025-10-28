【ラ・リーガ】レアル・マドリード 2−1 バルセロナ（日本時間10月27日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】ヴィニシウスの超加速→ペドリの警告覚悟ファウル

レアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールが、バルセロナのMFペドリにユニホームを引っ張られても倒れるどころかさらに加速。体幹の強さや引っ張りすぎ具合が話題になっている。

日本時間10月27日、ラ・リーガ第10節でレアル・マドリードとバルセロナが“エル・クラシコ”で対戦。話題のシーンは、1−1の同点で迎えた42分だった。

マドリードがバルサのCKを弾き返すと、ボールを拾ったヴィニシウスが自陣ボックス手前からドリブルをスタート。圧倒的なスピードでDFジュール・クンデを突破し、ピッチの中央から相手陣内に入っていく。自陣センターサークル付近まで進むと、前方にあるスペースにボールを大きく突き、そこに走り込むようなドリブルを仕掛ける。

この時に追走したペドリは、失点を予感したかイエローカード覚悟で後ろから強くユニホームを引っ張った。しかし、ヴィニシウスは構うことなくダッシュを続け、そのまま加速するかのような力強さを見せたのだ。

ヴィニシウスがパスを出して倒れると、審判がホイッスルを鳴らし、ペドリにはもちろんイエローカード。解説・柿谷曜一朗氏は珍しいシーンに「これペドリもびっくりしてますよね。ペドリごと走っていましたからね」とコメント。実況・福田浩大氏も「引っ張っているはずなのに、止まらないですからね。引っ張られてもなお加速しようとしていました」と伝えている。

「なにいまのペドリとヴィニの筋トレw」の声も

このシーンはSNS上で話題となり、「今のヴィニすごすぎるって」「ヴィニ引っ張られてるのに加速してるのオモロすぎる」「ヴィニの体幹えぐいな」「あんなにユニ引っ張られて推進力だせるヴィニおかしいだろ」「ヴィニ速すぎる」などヴィニシウスの加速と体幹に誰もが驚愕した。

さらに、ペドリに対しても「シャツ引っ張りすぎ笑」「おーい！ペドリ引っ張りすぎやw引っ張りすぎ倒れなさすぎでワロタ」「流石に引っ張りすぎやｗ」「どんだけ引っ張るねん」「ペドリの引っ張り方が可愛い」「ペドリとヴィニのトレーニングw」「なにいまのペドリとヴィニの筋トレw」「ユニホームの耐久性がすごい」などの声が出ていた。

結局、このFKからヴィニシウスが左サイドを突破し、MFジュード・ベリンガムが頭でゴール。これが決勝ゴールとなり、マドリードがバルサを下している。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

