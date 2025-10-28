ÌÐÌÚ³°Áê¤ÈÃæ¹ñ¡¦²¦µ£³°Áê¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¿ä¿Ê¤ò³ÎÇ§
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï28Æü¡¢²¦µ£³°Áê¤ÈÆüËÜ¤ÎÌÐÌÚ³°Áê¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿·Æâ³Õ¤¬ÂÐÃæ¸òÎ®¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¡ØºÇ½é¤Î¥Ü¥¿¥ó¡Ù¤òÀµ¤·¤¯Î±¤á¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Î¾³°Áê¤ÏÆüÃæ¤ÎÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï10·î30Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢APEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£