¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È7Ì¾¤¬¡È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É³«ºÅ¡ªµã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤â
¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ä!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËÜÆü10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢µÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÈÂè2ÏÃ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Âè2ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿È¢º¬¥í¥±¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ä¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿²¬ÅÄ¤¬¡Ö¤ª¡¼¤¤¤Ã¡ªËÍ¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÀô¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à»Ñ¤Ë°ìÆ±¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Î¹âÈª¤ä±§Ìî¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀô¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·7¿ÍÁÈ¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢¡È¢º¬¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¡¼¥¯
¤¤¤¶ËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢µÜ粼¤¬¡Ö±óÂ¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¢º¬¥í¥±¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¹¤ë¤ÈÂçÀô¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È·àÃÄ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼ÖÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÏ¢È¯¤µ¤ì¤ëÂçÀô¤ÎÊÑ´é¤Ë¤ÏÁ´°÷ÂçÇú¾Ð¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤Èºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²¼¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¡ª¡×¤È¡¢2¿Í¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹õ¤¿¤Þ¤´¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥Ã¥È¡ª¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë!?¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¶ÃØ³¤Î¹õ¤¿¤Þ¤´¤Î¤Û¤«¡¢¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1ÏÃ¤Ï´°àú¤ËÅö¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀô¤¬¡¢2ÏÃ¤Î¼çÂê²Î¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤â¤·³°¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤ª¤´¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÂçÀô¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡©
°ìÊý¡¢2ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤ËÌÂ¼¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¤±¤ÉÈó¾ï¤ËÇ»¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£µÜ粼¤â¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Î¢ÏÃ¤äËÜÊÔ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£