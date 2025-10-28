¡ÖÃ¯¤«¤ËÈø¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤ª¤Ó¤¨¤ë½÷À¡£ÊØÍø²°¤¬¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡ª¡¿¤¦¤ë¤ï¤··¯¤ÎÎï¤·¤¤Æü¡¹¡Ê6¡Ë
Í§¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¤ªÀá²ð¤Î²ô¡×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Áª¤ó¤À»Å»ö¤Ï³¹¤ÎÊØÍø²°¤µ¤ó¡¿¤¦¤ë¤ï¤··¯¤ÎÎï¤·¤¤Æü¡¹¡Ê1¡Ë
¹¾¸Í¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¾®¹¾¸Í¡¦Àî±Û¡£É÷¾ð¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢¡È³¹¤ÎÊØÍø²°¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÊØÍø²°¤¦¤ë¤ï¤·¡×¤ò±Ä¤à¤Î¤Ï¡¢45ºÐÆÈ¿È¤Î±ÀÎàÏÉ Ï»¡Ê¤¦¤ë¤ï¤· ¤í¤¯¡Ë¡£¤¯¤¿¤Ó¤ì´é¤Ç°¦ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À³Ê¤Ï¤ªÀá²ð¤Ç¤ª¿Í¹¥¤·¡£¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤ï¤··¯¡ª¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¿ÍÁÜ¤·¡¢ÇÁÜ¤·¡¢Áð´¢¤ê¡¢Å¹ÈÖ¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¢¤µ¤Ò¤è¤ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¦¤ë¤ï¤··¯¤ÎÎï¤·¤¤Æü¡¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
