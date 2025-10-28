BABYMONSTER「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオが1億ビュー突破！自身13作目
BABYMONSTERの「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオが、1億ビューを突破した。
■メガクルーダンサーたちと圧巻のパフォーマンスを披露
「WE GO UP」は、2ndミニアルバムのタイトル曲。エクスクルーシブパフォーマンスビデオは、10月28日午前11時40分頃、YouTube再生数1億回を越えた。10月14日の公開からわずか14日間で達成した。
「WE GO UP」は、強烈なヒップホップサウンドに加えられたメンバーたちのパワフルなラッピングと涼しいボーカル、中毒性のあるメロディが魅力的な曲。
今回のパフォーマンスビデオは、BABYMONSTERのカリスマ溢れる表現力とメガクルーダンサーたちとの完璧な群舞が調和を成し、ファンの良い反応を引き出した。特に超大型パフォーマンスの魅力を極大化する華麗なスケールの演出が強いインパクトを残し、「WE GO UP」のグローバル人気を加速させた。
これでBABYMONSTERはグループ通算13作目の億台ビュー映像を保有することになった。 今年のK-POPアーティスト発表曲のなかで最短期間1億ビューを突破したオフィシャルMVをはじめ、高クオリティのコンテンツが着実な上昇推移を誇り、公式YouTubeチャンネル累積照会数は60億回超え、登録者数は1,040万人以上を記録している。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
2025.10.22 ON SALE
ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
■関連リンク
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/