BABYMONSTER「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオが1億ビュー突破！自身13作目

BABYMONSTERの「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオが、1億ビューを突破した。

■メガクルーダンサーたちと圧巻のパフォーマンスを披露

「WE GO UP」は、2ndミニアルバムのタイトル曲。エクスクルーシブパフォーマンスビデオは、10月28日午前11時40分頃、YouTube再生数1億回を越えた。10月14日の公開からわずか14日間で達成した。

「WE GO UP」は、強烈なヒップホップサウンドに加えられたメンバーたちのパワフルなラッピングと涼しいボーカル、中毒性のあるメロディが魅力的な曲。

今回のパフォーマンスビデオは、BABYMONSTERのカリスマ溢れる表現力とメガクルーダンサーたちとの完璧な群舞が調和を成し、ファンの良い反応を引き出した。特に超大型パフォーマンスの魅力を極大化する華麗なスケールの演出が強いインパクトを残し、「WE GO UP」のグローバル人気を加速させた。

これでBABYMONSTERはグループ通算13作目の億台ビュー映像を保有することになった。 今年のK-POPアーティスト発表曲のなかで最短期間1億ビューを突破したオフィシャルMVをはじめ、高クオリティのコンテンツが着実な上昇推移を誇り、公式YouTubeチャンネル累積照会数は60億回超え、登録者数は1,040万人以上を記録している。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.28 ON SALE

Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

