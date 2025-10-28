ホテル総料理長が伝授！フードロスを減らす調理法 家庭での工夫のコツは“冷蔵庫の在庫確認”
食材を余すことなく使うテクニックが披露されました。
ホテルの総料理長がフードロスを減らすための調理法を駆使したメニューを考案。
どのような工夫が詰まっているのでしょうか。
かつおだしが効いた魚介のつみれや、野菜たっぷりのチンジャオロース。
こちらは札幌市内のホテルの総料理長が考案したランチメニューです。
テーマは「フードロス・ゼロ」。
メニューを考えた津田総料理長が、家庭での「コツ」についてー
（ＪＲタワーホテル日航札幌 津田敏治総料理長）「冷蔵庫の掃除、一番大切なのは在庫を確認する“たな卸し”。冷蔵庫の中で無駄になるものはない」
こちらのグラタンに使っているのは皮付きの長イモ。
長イモの根は残ったままだと食感が悪いため、火であぶって取り除きます。
（ＪＲタワーホテル日航札幌 津田敏治総料理長）「すりおろして細かくしたので（皮が）口の中に残らない。（皮を残すと）本来持っている野菜のうまみを感じることができる」
こうしてフードロスをなくしたグラタンに、味はどうなのでしょうか。
（参加者）「気にならない。皮がついているとは思えない。やわらかくておいしい。無駄なく食べられるので感心して食べていた」
（参加者）「味としてえぐみが出る感じもないので、皮がついていても食べられる野菜がいろいろあると分かった」
そのほかにも、余った白身魚を冷凍うどんや長ネギ、卵などと一緒にフードプロセッサーですり身にしたつみれや、皮つきのニンジンを使ったチンジャオロースなど、披露されたアイデアメニューは１４品。
フードロスを減らすためには固定概念を捨てることが大切だといいます。
（ＪＲタワーホテル日航札幌 津田敏治総料理長）「野菜を使うときに、むかなきゃだめと頭にインプットされていて何も考えすにむくと思うが、丸ごと食べられると思えばその概念は外れてもっとおいしく食べられるし、いろんな視点から食材を見たらもっといろんなことができる」
家庭でのちょっとした工夫が、フードロス・ゼロの第一歩となります。