¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¡Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÀ¼¤òÄ¥¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤ë·è¾¡»°ÎÝÂÇ¡Ö¤½¤ÎÀ¼±ç¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²¡½£±ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¡ÖÀäÂÐÌøÅÄ¤µ¤ó¤ò´Ô¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºÍÌÚ¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÚ¤ì¤ë¤Ê¡Á¡×¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÌøÅÄ¤ò´Ô¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼±ç¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£