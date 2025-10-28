引っ張っても外れない、磁石でロックするボトルホルダー。ホールド力も抜群
手を空けて歩きたいけど、飲み物をすぐに取り出したい。バックパックの脇ポケットは意外と取り出しにくいし、普通のボトルホルダーは着脱が面倒…。
そのストレスをサクッと解決してくれたのが、ハイマウントの「HMロック ボトルホルダー」（税込2,420円）。マグネット式バックルを“スライド”で解除するという、ちょっとすごい仕組みのやつだ。
スライドで片手解除。なのに引っ張っても外れない
バックルにはマグネットを内蔵。とはいえ「引っ張る力」では外れない構造になっており、横方向にスライドするとカチッと解除される。
これがミソで、片手でスッと外せるのがいい。歩行中にぶら下げていても勝手に落ちず、飲みたい瞬間に、他のボトルホルダーでありがちな「カラビナを外す」という手間がなくなる。
ドリンクを柔軟かつしっかりホールドするゴムリング
ドリンクの固定は、先端の柔らかなゴムリングをペットボトルの飲み口に装着するだけ。挟み込むタイプと違って、外れる心配がないほど、しっかりホールドしてくれる。
ホールド力の代償として、少し力は要るが、対応できる口径が多いのも魅力だ。
ハンズフリーで、気軽に水分補給
本体はカラビナ一体型。ベルトループなどにかけるだけでOK。
お出かけや散歩のとき、両手が空くのはやはり嬉しい。カラビナ自体のバネの反発も十分で、意図せず外れることはなかった。
ベルトはもちろん、少し重量があるときは、手持ちのバッグに外付けするのがおすすめ。
上の写真のようにバッグにぶら下げて1日歩いてみたが、ぶらつきや重さはまったく気にならなかった。収納を圧迫せず、飲みたいときにすぐ飲めるドリンクホルダーは、水筒を持たない人にとって必須アイテムになりそうだ。
ボトル携行の正解、いまのところコレ
「引っ張っても外れない、でも一瞬の片手スライドで外せる」。
この矛盾した機能を実現してくれるマグネットスライド式は、今まであるようでなかった革命的な仕組みだ。やっぱり磁石の力は無限大。
