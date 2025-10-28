¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¡½¡½ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÌÌ²ñ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡×
¢£¡Ö²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ² 3ÅÙÌÜ¤ÎÌÌ²ñ
10·î28Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²14¿Í¤È·ÞÉÐ´Û¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µÞ¤¤ç²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÌó3Ê¬´Ö¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤ÏÌó20Ê¬´Ö¤ÎÌÌ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼óÁê¤Î¶¯¤¤»×¤¤¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÊý¡¹¤È²ñ¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ä¹Ç¯¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤ì¤é¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤ÎÈþ¤·¤¤´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í1¿Í¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤´é¤ò¸«¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈà¤é¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¤³¤Î·ï¤Ï¥·¥ó¥¾¡¼¡¦¥¢¥Ù¡Ê°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡Ë¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×
¡ÖºÆ¤Ó³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²ÈÂ²¤é¤ÎÁ°¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é°ì¸À¤º¤ÄÏÃ¤·¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÏÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ¤ò´ê¤¦¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ä¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢¼¢¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«¿È¤¬Á÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥µ¥¤¥ó¤ÏÃ¯¤Î¤À¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤¤¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÂ²¤âÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÙÇÃ×ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ò·è¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¤¿¡¢2017Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬13ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¾¯½÷¤òÍ¶²ý¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÅÛÎì¤Ë¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ËÌÄ«Á¯¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
Ááµª¹¾¤µ¤ó¤ÏÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î2¤«·î¸å¡¢²ÈÂ²¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÇÜ¼óÁê¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÍ§¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¤â²ÈÂ²¤é¤Ï2²óÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯6·î¡¢2019Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÙÇÃ×ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤ÆÆüËÜÂ¦¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï²ò·èºÑ¤ß¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤¬ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤È¾¡Íø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¼ê»æ
Ä¹Ç¯¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¡×¤òÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²¤é¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢ÌÀ¹°¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤ÎÌÌ²ñ¤ÎºÝ¡¢Ã»¤¤ÌÌ²ñ»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸åÆü¡¢¤½¤Î¼ê»æ¤ËÄ¾É®¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÊËÝÌõ¡Ë
¡Ö¥¢¥¥Ò¥í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜ¼óÁê¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¾¡Íø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×
¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢2021Ç¯1·î¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤â2022Ç¯¤ËË¬Æü¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÈÂ²¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÊÆÄ«´Ö¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯1·î¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¡£
¤³¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯12·î¡¢²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤Î·»¡¦ÈÓÄÍÈËÍº¤µ¤ó¤¬83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢ÍËÜÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Çµß½Ð¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤é¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤é¤â¤È¤â¤Ë¹âÎð²½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤¦»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¿®¤¸¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÌÌ²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ä¡¢¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ä´¶¾ð¤ò¤¹¤´¤¯¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÈÓÄÍ¹Ì°ìÏº¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂ¨»þ°ì³çµ¢¹ñ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÇÙÇÃ×Èï³²¼Ô5¿Í¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é23Ç¯¡£Ì¤µ¢¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜÇ§Äê¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ç¡¢Â¸Ì¿¤Ê¤Î¤Ï²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Î¤ß¡£Ááµª¹¾¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤Ç90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä³Æ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤¬·òºß¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î°ì³çµ¢¹ñ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë²ÈÂ²¤é¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉôÙÇÃ×ÌäÂêÃ´Åö¡¦ÏªÌÚÀ¸½ã¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾åÅÄ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»ûÅÄ²°,
²£ÉÍ,
Êè