¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢·àÅª¾¡Íø¤Ç2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¤Ï±äÄ¹18²ó¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ6-5¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¼ì·®¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ãæ1Æü¤ÇÅÐÈÄ½àÈ÷¤ò¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¸«¤ÆÈ¯Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»àÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£±äÄ¹18²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±äÄ¹15²ó¤Ë10ÈÖ¼ê¥¯¥é¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£±äÄ¹18²ó¤Ë»³ËÜ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð105µå´°Åê¾¡Íø¤ÎWSÂè2Àï¤«¤éÃæ1Æü¡£²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·àÃÆ¤¬»³ËÜ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ê¡¼¥É¡¦¥í¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î²ñ¸«Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤È¤Ï¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤è¡£Èà¤¬¤¢¤Î¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Î¾Ú¤À¡£Èà¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë±¦ÏÓ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼çË¤¤òÈ¯Ê³¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤³¤ÎÃË¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
