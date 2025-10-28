「仕事帰りに店へダッシュ！」【しまむら】可愛さ100点♡「高見えジャケット」

そろそろアウターが手放せなくなる時期。これから買うなら、淡色好きのインフルエンサー@hiro77andさんが絶賛している【しまむら】のチェック柄ジャケットをチェックしてみて。こっくりとした秋色ときちんと見えが狙えるテーラードカラーで、オンにもオフにも活躍しそう。今シーズンは大人っぽさと可愛らしさを両立したジャケットで、周りと差をつけて。

一点投入で旬の着こなしに導くチェック柄ジャケット

【しまむら】「CHO*チェックジャケット」\3,289（税込）

@hiro77andさんが、「仕事帰りにダッシュ」して購入したというチェック柄のジャケット。かっちりとしたテーラードカラーやダブルボタンのデザインで、高見えが狙えそうです。シックで落ち着いた雰囲気のブラウン色も、上品な雰囲気を醸し出します。プラスワンでトレンド感がアップするチェック柄のジャケットは、秋冬コーデで1軍になりそう。

きちんと感とカジュアルさを両立したシルエット

きちんと感のあるデザインながら、ゆったりとしたオーバーサイズで程よくカジュアルに着られるのが嬉しいポイント。ヒップまで隠れる長めの丈感なので、上品見えしながら体型カバーも狙えるかも。こっくりとしたブラウンのワイドパンツを合わせれば、トレンド感も大人っぽさも備わった秋っぽコーデに。暗めのトーンになりすぎないよう、ホワイト系の小物でメリハリをつけると◎

