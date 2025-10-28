将棋の藤井聡太王座（23）＝王将など7冠＝が伊藤匠叡王（23）を挑戦者に迎える第73期王座戦5番勝負第5局は28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」で指され、先手・伊藤が97手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として奪取。自身初の2冠となった。またタイトル3期により、九段へ昇段した。藤井は6冠へ後退した。

フルセットのため改めて振り駒を行い、先手となった伊藤が相掛かりへ誘導した。藤井戦の相掛かりは、同じ先手番で5番勝負を先行した第3局に続く。

そしてその右銀を3段目、4段目と進出させた伊藤に対し、藤井は「こちらが動いていかないと。でもいい手の組み合わせ方が分からなかった」。飛車をおとりに9筋からと金を作って角も確保。失冠の恐れなどないかのような積極的な指し回しを終局後、反省した。

叡王に続く王座の失冠。共通するのが、タイトル戦でのチェスクロックの使用だ。将棋のタイトル戦では消費時間の計測にストップウォッチかチェスクロックを使い、両者の違いは1分未満切り捨てのストップウォッチに対し、チェスクロックは秒単位で加算されていく。

改善傾向にあるとはいえ、藤井は事前研究に頼ることなく対局中、序盤からしっかり時間を使って考えるスタイル。つまり時間消費が早くなりがちだ。それでも残り時間が少なくなった終盤、ストップウォッチなら「残り3分」が何手指し進めても「残り3分」のままという状況があり得るが、チェスクロックではそうはいかない。すぐに1分未満の着手を求められる1分将棋へ突入してしまう。

「シリーズを通して終盤で競り負ける展開になった。実力不足だったかなと感じている。また少しずつ実力を付けていけるように頑張っていきたい」。終局後語った言葉もそれを裏付ける。

これまで出場したタイトル戦33回で31期。2016年10月のデビュー以来の29連勝に始まり、無双状態が10年目に入った藤井に初めて見え始めた「死角」かも知れない。