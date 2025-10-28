ディーン・フジオカ、“本編カット”に驚き「あんなに体を張ったのに!?」
俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の第2話がきょう28日に放送された。TELASA（テラサ）では「第2話ウォッチパーティー」の独占配信がスタートした。
【写真】豪華すぎるキャストが勢ぞろい！見たことない横並び
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
「第2話ウォッチパーティー」には大泉、宮崎あおい（崎＝たつさき）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、そして北村匠海、岡田将生という豪華メインキャストが集結。第2話に登場した箱根ロケの撮影裏話や、楽しかった思い出話に花を咲かせる。
まずは自己紹介からスタートするのだが、いきなりスルーされた岡田が「おーいっ！ 僕もいますから（笑）！」と、立ち上がって大泉にツッコむ姿に、一同が笑いに包まれる。また、「つい集中して見ちゃう」とモニターに釘付けの高畑や宇野に「もっとしゃべってください！」と大泉のツッコミがさく裂するなど大盛り上がり。
いざ本編が始まると、宮崎が「遠足みたいで楽しかったですね！」という箱根ロケでのドライブのシーンが登場。すると大泉が、「すごく長いシーンだったので、“劇団ちょっとだけエスパー”でかなり練習しましたね」と、車中での撮影の裏話を始める。さらに車の中で連発する大泉の変顔には全員大爆笑。
また、文太と桜介が小競り合いを繰り広げたロープウェイでのバトルでは、「間違えたら、また下まで戻ってやり直しだったから大変だった」「時間との戦い！」と、2人して緊張感ある撮影だったと振り返る。そんな中、黒たまごを食べるシーンでかなり苦労したと語り始めたディーンだが、本編ではまさかのカット。「あんなに体を張ったのに!?」と驚きを隠せない。ということで、この「ウォッチパーティー」では、ディーン驚がくの黒たまごのほか、幻となった貴重なシーンも“ちょっとだけ”公開する。
一方、2話に登場しない北村は「視聴者目線で見たけど非常に濃い！ 本当にいいドラマですね」としみじみ。宮崎も「今後の展開が気になりすぎる」と語るなど、キャスト陣が裏話や本編の注目ポイントをたっぷり語り尽くす。
