&TEAM、韓国デビュー初日にミリオン突破 イベント中のサプライズにメンバー驚き＆感謝「チンチャ？」
9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。同日、韓国・ブルースクエア SOL トラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』ファンショーケースを開催。現地ファンからの歓迎を受けた。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
&TEAMは、赤と黒を基調としたスポーティーな衣装で登場。LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）が見守る中、収録曲「Lunatic」で幕を開けた。&TEAMの一体感あふれるパフォーマンスに現地ファンは大歓声を送った。
韓国語を第一言語とするメンバーはEJのみだが、イベントは全編韓国語で実施。MV撮影のエピソードや、各楽曲を紹介し、笑いもとっていた。コンセプトフォトを再現する場面では、さまざまなコンセプトを消化する完成度の高さで会場を沸かせた。
続けて、黒を基調としたハードな衣装に着替え、タイトル曲「Back to Life」のパフォーマンスへ。細部までこだわり尽くされた力強いパフォーマンスを披露。世界観に惹き込まれたLUNEの叫び声が響きわたった。
本作のコンセプトにちなんだ企画を楽しんだ後、MCから韓国の「ハントチャート」のリアルタイムチャートにて、きょう午後6時に発売開始した『Back to Life』の総出荷が発売初日に110万枚を突破したことが会場とメンバーにサプライズで発表された。
メンバーたちは「チンチャ（本当）？」と身を乗り出し、信じられない様子。それぞれが喜びをかみしめ、「LUNEの皆さん、本当に愛してます。ぼくたちはいい結果を出したいと大きな目標を持ちながら準備してきて、LUNEの皆さんに素敵なパフォーマンスをみせたい気持ちが大きかったです。LUNEの皆さんのおかげで良い結果が出せて良かったです。デビュー初日から良いお知らせを聞いて、良い活動のスタートを切ることができました。本当に感謝しています」と思いを伝えた。
ショーケースの最後には、収録曲「MISMATCH」をパフォーマンスし、「Heartbreak Time Machine」をスタンドマイクで歌い上げた。会場に集まったLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）には、マフラー、フォトカードセット、ステッカーセット、ワッペンがプレゼントされた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
&TEAMは、赤と黒を基調としたスポーティーな衣装で登場。LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）が見守る中、収録曲「Lunatic」で幕を開けた。&TEAMの一体感あふれるパフォーマンスに現地ファンは大歓声を送った。
続けて、黒を基調としたハードな衣装に着替え、タイトル曲「Back to Life」のパフォーマンスへ。細部までこだわり尽くされた力強いパフォーマンスを披露。世界観に惹き込まれたLUNEの叫び声が響きわたった。
本作のコンセプトにちなんだ企画を楽しんだ後、MCから韓国の「ハントチャート」のリアルタイムチャートにて、きょう午後6時に発売開始した『Back to Life』の総出荷が発売初日に110万枚を突破したことが会場とメンバーにサプライズで発表された。
メンバーたちは「チンチャ（本当）？」と身を乗り出し、信じられない様子。それぞれが喜びをかみしめ、「LUNEの皆さん、本当に愛してます。ぼくたちはいい結果を出したいと大きな目標を持ちながら準備してきて、LUNEの皆さんに素敵なパフォーマンスをみせたい気持ちが大きかったです。LUNEの皆さんのおかげで良い結果が出せて良かったです。デビュー初日から良いお知らせを聞いて、良い活動のスタートを切ることができました。本当に感謝しています」と思いを伝えた。
ショーケースの最後には、収録曲「MISMATCH」をパフォーマンスし、「Heartbreak Time Machine」をスタンドマイクで歌い上げた。会場に集まったLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）には、マフラー、フォトカードセット、ステッカーセット、ワッペンがプレゼントされた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。