Æî¾ë»ÔÄ¹¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ï¡ÖÉÔÅö¡×¡¡ÆáÇÆ¸¡»¡¿³ºº²ñ
²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹¤¬3Ç¯Á°¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¸¡»¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆáÇÆ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤¬¡¢2022Ç¯12·î¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢ÆáÇÆÃÏ¸¡¤¬º£Ç¯2·î¡¢¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤¿ÆáÇÆ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ïº£·î24Æü¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ÏÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº²ñ¤ÏÈ½ÃÇ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈï³²¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¡½Ò¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡ÖÌÜ·â¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤»ö·ï¤Ç¡¢Î©¾Ú¤ÏÁêÅöÄøÅÙº¤Æñ¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤³¤Î¼ï¤ÎÈÈºá¤ÎÂ¿¤¯¤¬µã¤¿²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¸¡»¡¤ËÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ïº£¸å¡¢ÁÜºº¤òºÆ³«¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
