日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２８日、『タカラジェンヌ大集合ＳＰ』として放送され、宝塚歌劇団ＯＧが大集結。紫吹淳、紺野まひる、姿月あさと、遼河はるひらが出演した。

元女優で美容家として活躍する君島十和子さんの長女で芸能界に転身した君島憂樹（２８）も登場。２０１６年に初舞台を踏み、「蘭世惠翔」（らんぜ・けいと）の芸名で、男役から娘役に転身し、２３年４月に退団した。

色白でサラサラのロングヘア、上品な顔立ちは母ゆずりのそっくりさ。司会の明石家さんまが「君、十和子ちゃんの娘やって？」と驚きながらたずねると、「そうなんです。なので、今日は母から『さんまさんは、次お話してくださる時に、次いくで、って顔をされるので、絶対にさんまさんから目を離さないように』って（アドバイスされた）」と笑顔で明かした。

ＳＮＳ上では「君島十和子の娘さすが綺麗だわ」「君島十和子の娘さんなんや」という声や、番組出演を報告した憂樹のインスタグラムには「綺麗で見惚れてしまいました」「めちゃくちゃ可愛かったです♥」などの声が届いている。