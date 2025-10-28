¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡NHKÆâÄê¸å¤Ë¡ÈÄ©Àï¡É¤·¤¿¤³¤È¡¡·ë²Ì¤Ï¡Ö10Æü¤Ç²È¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¡Ä10ÆüÆþ±¡¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÆþ¼Ò¤ÎÆâÄê¸å¤Ë¡ÈÄ©Àï¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖNHK¤ÎÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î4·î¤À¤Ã¤¿¡£NHK¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÊªÀ¨¤¯Æ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡Ö1Æü2»þ´Ö¿çÌ²¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç³ØÄÌ¤Ã¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡Ö10Æü¤Ç²È¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¡×¤È¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö10ÆüÆþ±¡¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢ÂçÂÎÂÎÄ´¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡Ê·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¡ËÀ¨¤¤¤¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£