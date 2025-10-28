◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦 阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）

ソフトバンク打線が僅少差の試合をものにして２勝１敗とリードした。今シリーズ初の４番に座った山川が４回の中越え同点弾に加え、３四球で全打席出塁。トップをキープした。６回に右翼線へ決勝三塁打を放った柳町が３位に浮上。６回４安打１失点と好投したモイネロもランキングに顔を出してきた。阪神では３試合連続タイムリーと孤軍奮闘の佐藤輝が２位につけている。

１位＝山川（ソ）計６・６５〈１〉０・０５〈２〉４・３０〈３〉２・３０

２位＝佐藤輝（神）計３・７５〈１〉１・８０〈２〉０・８０〈３〉１・１５

３位＝柳町（ソ）計３・６０〈１〉０〈２〉１・２０〈３〉２・４０

４位＝周東（ソ）計３・３５〈１〉０・５５〈２〉２・６０〈３〉０・２０

５位＝村上（神）計３・２０〈１〉３・２０〈２〉不出場〈３〉不出場

６位＝モイネロ（ソ）計３・００〈１〉不出場〈２〉不出場〈３〉３・００

７位＝上沢（ソ）計２・８０〈１〉不出場〈２〉２・８０〈３〉不出場

※円内数字は各試合ごとのポイント。

【報知式貢献ポイントとは】スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化する。

以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）