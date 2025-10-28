ºå¿À¡¦Âç»³¤ÏÂÇÎ¨¡¦000¡¡¸×ÅÞ¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡ÈÀ¼±ç¡É¤âÂ¿¿ô¡ÖÌÀÆü¤ÏÂç»³¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Ï1¡Ý2¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£6²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Îµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£2»à¤«¤é¤ÎºäËÜ¤ÎÂÇµå¤ÏÆâÌî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦º£µÜ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µß±ç¿Ø¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢1ÅÀº¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂÇÎ¨¡¦000¤ÎÂç»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5²ó¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç¡¢³¤Ìî¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¡¦Âç»³¤¬¹¥Êá¤·¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤òÆó¡¢»°ÎÝ´Ö¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç1»à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿³¤Ìî¤òÆóÎÝ¤ÇÉõ»¦¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ìµ¤¤Ë2»à¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂç»³¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉüÄ´¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
