¾´ý¤Î²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡¡Æ£°æ¼·´§¤¬°ËÆ£±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì¡ÖÏ»´§¡×¤Ë
¾´ý¤Î²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£´ü¤Î²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£µ¶É¤Ï¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ËÆ£°æ¼·´§¤¬»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬°ËÆ£±Ã²¦¤â¿µ½Å¤Ë¼õ¤±¡¢½ù¡¹¤Ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ë¡£
Àè¤Ë£±Ê¬¾´ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¼·´§¤¬¸á¸å£¸»þÈ¾¤¹¤®¡¢£¹£·¼ê¤ÇÅêÎ»¡£
²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¡ÖÏ»´§¡×¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î±Ã²¦Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ£°æ¼·´§¤«¤é£²¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£