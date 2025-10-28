¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¥­¥Ã¥«¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖÄ©Àï¤Ï¡Ä¤³¤Î»Å»ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¥­¥Ã¥«¥±¤¬2011Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£

¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÞÉÊ¤¬Åö»þ½Ð¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾ÞÉÊ¤ËÄà¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡ÖÀ¨¤¤Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£