¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À£±¡Ý£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤¬°ìÂÇ¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó£±»à¡£»³Àî¤¬ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Æ£²£¶Æü¡¦Âè£²Àï¤Ç¤Î£³¥é¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ£²»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥½¥í¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È°ì¼þ¤·¡¢À»ÃÏ¤Ç¤â¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤É¤¹¤³¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¾ìÆâ¤Î¥¿¥«ÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ÎÏ»²ó£±»à¤Ç¤ÏÌøÄ®¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤òÏ»²óÅÓÃæ¤Ç£Ë£Ï¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤Ë±¦±Û¤¨¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¹½ÃÛ¡£¼·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿£²ÈÖ¼ê¤ÎÆ£°æ¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦¹â»û¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤ë¤âË½Åê¤È¤Ê¤ê£±»à»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤ò£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´íµ¡¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ£²¾¡£±ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÂç¤¤ÊÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£