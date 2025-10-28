「芸能界こわい」人気男性アイドル、“なんかおおごとになりそう”明かす。怖いのは「あなたですよ」の声も
SixTONESの京本大我さんは10月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。“おおごとになりそう”なことを明かしました。
【京本大我、「芸能界こわい」吐露】
コメントでは「ファミリークラブ会員の皆さまへお知らせ この文面で眉毛全剃り報告が届くかもしれない」「おおごとだ 眉毛はオフィシャル毛みたいだけど、勝手に剃っていい毛がいっぱいありそうだから全剃りするならそっちからにしたら？すね毛とか」「怖いのは芸能界ではなくて全剃りしたいあなたですよ」「マネに確認してて安心したwサプライズでやるんじゃないかってちょっと心配してたんだよwww」「きょもの眉毛を守りたい」と、ファンからさまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「マネに確認してて安心したw」京本さんは「眉毛全剃り、マネージャーに確認したら関係者各所に確認必要って言われた なんかおおごとになりそう 芸能界こわい」とポスト。眉毛を全て剃ろうとしているようです。“関係者各所”から許可が出たら、本当に剃ってしまうのでしょうか。
近影も公開26日には「ミュージカル『#Once』全45公演完走いたしました！！」とつづり、ギターを持った自身のソロショットを公開していた京本さん。きれいな眉毛が、整った顔立ちを引き立てています。今後、“眉毛全剃り”に関する続報はあるのでしょうか。注目したいですね。
