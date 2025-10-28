合判模試の志望者増加校から見えた、2026年中学入試「要警戒」の学校とは？【最新中学受験事情】
首都圏では、2026年の中学入試まで残り3カ月余り。受験校選びも本格化していることでしょう。
これは、私立中・国立中学の受験者数で、公立中高一貫校を合わせると、約6万347名（推定）。首都圏の小学生の5.5人に1人が私立・国立中学を受験、19.2人に1人が公立中高一貫校を受検していることになります。
その経験から、世間ではあまり話題になっていないけれど、いい学校だなと感じた学校の人気が出てきました。
「わが家にとって最高の合格」を果たすためには、入試の傾向をつかみ、対策を練ることも欠かせません。
そこで、首都圏中学模試センターに、最新の模試受験者の動向を踏まえた来年の入試予測と注意点を取材しました。
【一覧】 サンデーショックで入試日程を変える学校・変えない学校
2026年中学入試、首都圏では5.5人に1人が受験右肩上がりで増加してきた首都圏の中学入試受験者数。ここ数年は5万2000人台で推移しています。
2026年度の動向を予測する上で参考になるのは、合否判定模試（合判模試）の受験者数と志望者動向です。受験数が大きく減ることはないと言われていますが、志望者の動向は年によって変化があるからです。
中堅校の受験者数が増加傾向表1は「2025年の東京都私立中学校 受験者数増加校」（前年比較、2025年2月11日時点の集計による）です。青字は2年連続増加の学校で、中堅校と言われる偏差値帯の学校に関心が集まっていることが分かります。
表2は「首都圏模試小6第2回合判模試」（2025年7月6日実施）で志望者が増加した学校、上位20校です。
これを見ると、いくつか動向が読み取れます。
まず、上位10校全てが共学校で、2026年より北里大学の附属校となる順天中学・高等学校と、2026年から共学化する日本学園中学・高等学校（明治大学付属世田谷中学校・高等学校に改名）が上位にランクインしていることです。やはり有名大学附属校は保護者にとって安心材料になるのでしょう。
次に、千葉県や東京の城北部の学校の増加が目立つことです。これは、人口動向ともリンクしています。
近年東京都に隣接している常磐線、つくばエクスプレスの沿線が子育て世代に人気で、そのエリアから通いやすいところに立地している学校の受験者が増加傾向にあります。
東京都内、特に城北部にある偏差値40〜50台の学校の受験者数が増加しているのも同じ理由ではないでしょうか。
芝国際中学校・高等学校は初年度入試で多くの受験生が殺到し、予想偏差値よりかなり厳しい結果になったことで敬遠されていましたが、開校から3年経ち、校長先生も変わったことから、期待値が上がっているようです。
志望者数が減少した学校 上位10校反対に、同じ模試で志望者数が減少した学校は表3の通りです。減少校と言っても、人気がないというわけではありません。
この中では、特に三輪田学園中学校・高等学校や横浜創英中学・高等学校は、近年人気で偏差値が10近く上がっていることから敬遠されたものと思われます。
また、同じエリアにある競合校の動向に左右されたと考えられる学校もあります。急激に偏差値が上がった学校は注意が必要ですし、反対に上がり過ぎた学校は敬遠されて狙い目になることもあります。
しかし、これらの動向はまだ確定ではありません。今後さらに、11〜12月の模試で動く可能性もあります。
「サンデーショック」と「合格可能性」に細心の注意を！特に来年は2月1日が日曜日に当たり、一部のキリスト教系の私立中学校が、宗教上の理由から入試日を変更する「サンデーショック」の年です。
例えば、女子学院中学校・高等学校、東洋英和女学院中学部・高等部、立教女学院中学・高等学校は2026年入試では、2月1日（日）から2月2日（月）に入試日を変更するので、併願校選びが例年とは異なってくるでしょう。
しかし、神奈川県の女子校では、これまでの通例と違い、フェリス女学院中学校・高等学校や横浜雙葉中学高等学校など入試日を変更しない学校が出てきたので要注意です。併願校も含めて入試日程の確認を怠らないようにしましょう。
また、「合格可能性80％と50％の確率の幅の狭い学校は注意が必要だ」と専門家は言います。細かい話になりますが、本来、偏差値を見る時には、そんな細部にも気を配る必要があるのです。
これまでの情報をまとめると
1. 共学校人気が目立つ！ ボリュームゾーンの附属校に要警戒
2. 千葉県の受験生が増加!? 志望校選びのエリアが拡大
3. 偏差値40〜50台の学校は急激な難化に注意！
4. 前年に難化した学校が狙い目になるケースも
5. サンデーショックによる受験者の増減に要注意
ということになります。
人気が出るには理由があるさて、ここまで来年の動向を見てきましたが、こうしてデータを眺めてみると感慨深いものがあります。というのも、筆者自身は、20年以上にわたって首都圏200校以上の学校を見てきたからです。
その経験から、世間ではあまり話題になっていないけれど、いい学校だなと感じた学校の人気が出てきました。
伸びている学校の共通点は、やはり目指す教育を実直に行ってきた学校です。もちろん20年前から教育内容が全く変わっていないということではありません。
特にこの数年、時代の変化とともに教育に求められることは変わってきていますから、そこに柔軟に対応しつつも、軸がぶれていない学校と言えばいいでしょうか。
さらに言えば、取材をしていて「この学校には教育に対する情熱や愛があるな」と感じられる学校は、時代の変化を超えて残っていく印象です。
今の中等教育のトレンドは、「探究教育」「グローバル教育」「STEM教育」だと言われています。それらは全て、これからの時代を生きる子どもたちが社会に出てから不可欠な力を育む重要なトピックであることは間違いありません。
しかしそれらはあくまでもツールであり、何のためにそうした教育を行うのかという目的、理念を見極める必要があると筆者は思います。
学校選びでよく聞くのが、「どこも同じようなワードが出てきて、違いが分からない」という声です。
その違いを見極めるポイントは、その教育を何のためにしているのかがはっきりしているかどうかです。
説明会でそれが伝わって来なかったら、直接質問をしてみるといいでしょう。そこがはっきりしている学校は、どの先生に聞いても明言できるはずです。
最終的には、ご自分の目で見ること以外に方法はありません。
学校選びをする時には、ご家庭の受験軸（何のために受験をするのかという目的とどういう受験にしていくのかという方針）を確認するとともに、学校の教育軸（教育理念と教育方針）を見極めて、最後まで諦めずにわが子にとって最高の合格を勝ち取る受験校選びをしてください。
この記事の執筆者：中曽根 陽子
数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして、紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。お母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。『＜中学受験＞親子で勝ちとる最高の合格』（青春出版社）、『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』（晶文社）など著書多数。(文:中曽根 陽子)