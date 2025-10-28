「シャックが圧倒されてて草」エルフ荒川、世界的スターに“日本のギャル語”を伝授！ 「CGみたい」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月27日、自身のInstagramを更新。元プロバスケットボール選手のシャキール・オニールさんと撮影した動画を公開し、話題となっています。
【動画】エルフ荒川に「シャックが圧倒されてて草」
ファンからは「すごい組み合わせだな」「何この世界線www」「どんだけヤバイヤツか知っとんか？」「シャックが圧倒されてて草」「何をさせてんねん！」「CGみたい……」などの声が寄せられました。
「何この世界線www」荒川さんは「バスケットボール界のレジェンド シャキールオニールさんに日本のギャル語を教えさせてもらったよ！！！！！！！」とつづり、1本の動画を公開。荒川さんが、オニールさんに「アゲー」や「かわちい」などの“ギャル語”を伝授しています。また、写真撮影時には2人で“ギャルピース”を決めるシーンも。オニールさんは終始、気さくに応じており、荒川さんも感激した様子を見せています。
野田クリスタルさんらと腕相撲で対決するオニールさんまた、オニールさんはお笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんらお笑い芸人たちと腕相撲で対決。その様子は、お笑いコンビ・パピヨンのノリさんのInstagramの投稿で見ることができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)