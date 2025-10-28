ºå¿À¡¢ÂÇÀþ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë1ËÜ½Ð¤º¡ÄÅÄÈø»á¡ÖÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¶ì¤·¤¤¡×
SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àï
¡ü ºå¿À 1 ¡Ý 2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ Âè3Àï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï½é²óº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢6²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï4²ó°Ê¹ßËè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤â2ÅÀÌÜ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂÇÀþ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¶ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¸½¾õ¤ÏÂÇÀþ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊý¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë