¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢Ï¢¾¡¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¡¡»³Àî2ÀïÏ¢È¯¡õÌøÄ®VÂÇ¡¢¥â¥¤¥Í¥í6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡ª
SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àï
¡ü ºå¿À 1 ¡Ý 2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ï¢¾¡¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£6²ó¤Ï1ÈÖ¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢Â³¤¯¼þÅìÍ¤µþ¤Îµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢3ÈÖ¡¦ÌøÄ®Ã£¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç2¡Ý£±¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡¢½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â2²ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÄêÅêµå¡£6²ó¤ÏÏ¢Â³»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦º£µÜ·òÂÀ¤Î¹¥Êá¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¸åÂ³¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¢7²ó1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Æ±6Àï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ì¤Çº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3ÀïÏ¢Â³1¼ºÅÀ°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¹¥µ¡¤Ç¤Î°ìËÜ¤¬½Ð¤º11»ÄÎÝ¤òµÏ¿¡£ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤ÏÃæÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢6²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£