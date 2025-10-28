¡Ö¾¯¤·´¨¤«¤Ã¤¿¡×Ãæ7Æü¤ÈµÙÍÜ½½Ê¬¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¡¡µ¤²¹12¡Á3ÅÙ¤ÈÈ©´¨¤¤¹Ã»Ò±à¤ÇÇ®Åê
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ4Æü¤Î¶¯¹Ô·³¤ÇCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè6Àï¤òÅê¤²¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£Ãæ7Æü¤È½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à°ìÎÝ¤Çº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¡£6²ó¤Ï»Íµå¤ÇÍ¿¤¨¤¿Áö¼Ô¤ËÆóÅð¤òµö¤·¡¢ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Çº´Æ£µ±¤ò¿½¹ð·É±ó¡£Ì£Êý¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö¾¯¤·´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£